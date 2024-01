Cosa fare se un gioco non si avvia da Steam? Alcuni possibili fix

Il dominio di Valve nella distribuzione di videogiochi su piattaforma PC è ormai incontrastato: solo a gennaio 2024 si è registrato l'ennesimo record di utenti connessi su Steam e siamo solo all'inizio. Ma anche in Paradiso possono esserci dei guai: cosa fare, ad esempio, se un gioco non parte?

Se avete appena comprato e acquistato un gioco su Steam, può essere frustrante non riuscire a farlo partire. Questo può dipendere da una moltitudine di ragioni. La prima, ad esempio, potrebbe riguardare l'integrità dei dati che abbiamo scaricato. Per verificare che i file di gioco siano tutti al loro posto, non dovete fare altro che aprire Steam, andare sulla Libreria e trovare nella vostra lista il gioco che state cercando di avviare. A questo punto, fate un clic col tasto destro sul titolo e scegliete Proprietà.

A questo punto spostatevi su File Installati e scegliete Verifica integrità dei file del gioco: partirà un processo automatico, che alla fine dovrebbe consentirvi di avviare il titolo senza problemi.

Un'altra alternativa è quella di svuotare la Cache di Steam. Per farlo, aprite il programma e, dalla barra superiore, scegliete Steam e poi Impostazioni. Adesso spostatevi su Download dal menu laterale e sulla destra, tra le varie opzioni, dovrebbe comparirvi anche Pulisci la cache. Una finestra di dialogo vi chiederà di confermare il processo e il gioco è fatto.

Qualora nessuna delle precedenti soluzioni dovesse funzionare, consigliamo di disinstallare e reinstallare il gioco o, se il problema dovesse essere esteso anche ad altri titoli, di reinstallare proprio il client Steam.