Cosa fare se Google Chrome continua a riavviarsi? Alcuni possibili fix

Ora che l'IA di Gemini è arrivata su Google Chrome, anche gli utenti scettici nei confronti del browser di Big G vorranno dargli una possibilità. Ma cosa fare se Google Chrome continua a riavviarsi da solo? I motivi potrebbero essere diversi: ecco alcuni fix che potete provare a eseguire senza troppe difficoltà.

Il primo motivo per cui Chrome si riavvia improvvisamente potrebbe essere una versione troppo antiquata del software, che magari presenta dei problemi di compatibilità con il sito web che state consultando o con qualche estensione installata sul browser. La cosa migliore da fare è dunque verificare la presenza di aggiornamenti per Google Chrome e, se questi ultimi sono disponibili, installarli subito sul PC. Fatto ciò, provate a riavviare il dispositivo e il bug dovrebbe essere risolto!

Un'altra possibilità, invece, potrebbe riguardare un malfunzionamento legato al vostro profilo utente, magari per via di alcuni dati corrotti legati a quest'ultimo e salvati in locale sul vostro PC o smartphone. In questa stessa fattispecie rientra la casistica delle estensioni, che potrebbero aver corrotto dei documenti a causa di malfunzionamenti, incompatibilità con le nuove versioni del browser o bug di sistema. Per risolvere il problema, provate a uscire dal vostro account, cancellare la cache del browser e disinstallare tutte le estensioni. In alternativa, potete recarvi nella cartella dei dati dell'app di Chrome sul PC, aprire la sottocartella "User Data" ed eliminare il folder "Default".

Altra serie di problemi è quella che riguarda l'incompatibilità hardware con Google Chrome. Una possibilità per spiegare il loop di riavvio del browser è un quantitativo insufficiente di RAM, troppo basso per far girare correttamente il software. In questo caso, l'unica cosa da fare è aumentare la memoria del PC o liberarla, chiudendo magari qualche altra app aperta in background. In alcuni casi, inoltre, dei dispositivi che presentano l'accelerazione hardware per alcune funzioni di sistema possono generare dei conflitti con Chrome: in questo caso, il consiglio è quello di disabilitare l'accelerazione per il browser (se possibile).