Cosa fare se Google Chrome occupa tanta RAM? Alcune opzioni utili

Dopo avervi spiegato quali estensioni di Google Chrome cancellare dal vostro browser per evitare virus e malware, tocchiamo ora un altro importante tasto dolente del browser di Google. Tutti sanno che Google Chrome "si mangia" la RAM del PC, ma sapete che ci sono alcuni modi per risolvere il problema? Ecco i principali.

La prima cosa da fare è abilitare la funzione di Risparmio Memoria su Chrome. Google Chrome ha implementato il "Memory Saver" lo scorso dicembre, e potete attivarlo recandovi nelle Impostazioni del browser, nel sottomenu "Rendimento". Qui, vi basterà attivare il toggle "Risparmio Memoria" e potrete recuperare fino a 10 GB di RAM disattivando schede inutilizzate.

Un'altra possibilità, utile se vedete che il vostro PC va a rilento a causa di Chrome e di tutta la RAM che ha occupato, è quella di recarvi nella Gestione Attività del dispositivo e di chiudere forzatamente alcuni processi, ciascuno corrispondente a un'estensione o a una pagina del browser. Chiudete dunque i processi che occupano la maggiore quantità di RAM, facendo attenzione a non disabilitare quello di base di Chrome!

Altro accorgimento è quello di disabilitare o cancellare le estensioni che non utilizzate. Per farlo, vi basterà cliccare sull'icona a forma di pezzo di puzzle in alto a destra nella barra dei link e delle estensioni. Cliccando su tale icona, infatti, si aprirà un sottomenu da cui potrete decidere di rimuovere o bloccare singolarmente ogni estensione installata su Google Chrome.

Infine, se nonostante tutti i vostri accorgimenti notate che Chrome occupa ancora troppa RAM sul PC, la causa potrebbe stare in un malware o in un virus (o in un adware) scaricato per errore dal web. Per risolvere il problema, dovrete semplicemente cercare e disinstallare dal PC il malware, magari eseguendo un backup e un ripristino del dispositivo.