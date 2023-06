Cosa si può fare con Google TV? L'app tutto in uno per i film di Android

Se avete comprato da relativamente poco un nuovo smartphone Android, potreste aver trovato preinstallata, nel classico pacchetto delle app Google, una "novità". La solita app Google Play Film non è infatti più disponibile da tempo, ma al posto di quest'ultima c'è Google TV, una soluzione "tutto in uno" che potreste non voler sottovalutare.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, infatti, quest'ultima può effettivamente rappresentare un hub in cui gestire il proprio intrattenimento. No, non si fa riferimento solamente alla possibilità di acquistare e noleggiare film mediante le solite funzionalità proposte da Google, ma anche a un'app che permette di tenere d'occhio in un unico posto quanto presente nei cataloghi di diversi servizi di streaming popolari.

Da Amazon Prime Video a Disney+, passando per Discovery+ e Rakuten Viki: mediante quest'app potete cercare i titoli legati agli abbonamenti ai servizi di streaming a vostra disposizione e avviare rapidamente i contenuti. Non manca tra l'altro una comoda funzionalità pensata per rilevare i televisori presenti nelle vicinanze, così come sono presenti i punteggi Rotten Tomatoes relativi alle varie pellicole.

Certo, purtroppo ci sono alcune limitazioni, come il fatto che i servizi di streaming che si possono "monitorare" non sono proprio tutti (dunque non c'è Netflix, anche se l'app può potenzialmente consigliare contenuti, ad esempio, di RaiPlay), ma in linea generale la possibilità di ottenere consigli da Google basati sui propri gusti personali e di creare una propria lista di titoli da guardare "in un unico posto" può potenzialmente risultare interessante.

Potreste insomma voler dare un'occhiata a quest'app preinstallata sul vostro dispositivo Android, nonché eventualmente approfondire il progetto direttamente mediante il portale ufficiale di Google TV, visto che si può fare uso del tutto anche su Smart TV e Chromecast.