Cosa sono questi 'graffi giganti' che si trovano su Marte?

Marte diventa giorno dopo giorno più chiaro agli scienziati. Certo, ci sono ancora molte incognite a cui rispondere, ma il lavoro di osservazione e di studio sta dando sicuramente grandi risultati. Una nuova immagine del corpo celeste dell'orbiter Mars Express dell'ESA ci mostra una caratteristica geologica molto particolare.

Quelli che sembrano dei giganteschi graffi sulla superficie del pianeta, fanno parte di un gigantesco sistema di faglie su Marte noto come Tantalus Fossae. Oltre a dettagli davvero incredibili, questi avvallamenti sono profondi fino a 350 metri e larghi 10 chilometri. Non solo: perché possono estendersi fino a 1.000 chilometri.

L'immagine, che potrete osservare al meglio come sempre in calce alla notizia, è "true color", ciò significa che rappresenta ciò che gli esseri umani vedrebbero se guardassero la regione con i propri occhi. Non si tratta di una foto nel senso stretto del termine, poiché l'immagine è stata generata da un modello digitale del terreno di Marte.

"Le faglie di Tantalus Fossae sono un ottimo esempio di una caratteristica della superficie nota come grabens", spiega il comunicato stampa dell'Agenzia spaziale europea. "Ogni trincea si è formata quando due faglie parallele si sono aperte, provocando la caduta della roccia nel vuoto risultante". Una caratteristica simile può essere trovata sul versante occidentale di Alba Mons ed è conosciuta come Alba Fossae.

A proposito, ecco a voi un video esclusivo di Marte direttamente dal rover Perseverance.