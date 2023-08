Cosa sono i Gruppi di pannelli su iPhone? Tutto sulla funzionalità di Safari

Già da diversi anni, Safari offre la possibilità di raggruppare i pannelli in Gruppi. Questa funzione si apre a diversi utilizzi e, ad esempio, consente di dividere l’esperienza di Safari inserendo in un gruppo solo le schede aperte per lavoro ed in un altro quelli per il tempo libero.

Per aprire un link in un pannello è necessario tenere premuto sull’indirizzo e quindi fare tap su “Apri nuovo pannello”. Per chiudere i pannelli invece è necessario tenere premuto sull’icona con i due quadrati e quindi sulla x in alto a destra.

Con il nuovo iOS 17 saranno introdotti i profili di Safari, che debutteranno anche su macOS Sonoma ed iPadOS 17 e permette di creare dei profili di navigazione differenti che divideranno cronologia, password e cookie e si sincronizzeranno anche attraverso iCloud. Si tratta senza dubbio di una novità molto interessante che mira a rendere ancora più completa l’esperienza di navigazione con il browser di Apple.