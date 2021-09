Cosa guardano gli utenti Netflix nei primi 28 giorni di abbonamento? I dati sono curiosi

Nel corso della Code Conference, il co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos, ha svelato alcuni dati molto interessanti sui contenuti più popolari. In una diapositiva, la piattaforma americana ha comunicato quanti account hanno visto le serie tv ed i film più famosi del catalogo nei primi 28 giorni d'iscrizione.

Tra le serie tv, spicca la prima stagione di Bridgerton, che è stata vista da ben 82 milioni di persone, seguita dalla parte 1 di Lupin, che è comunque molto staccata a quota 76 milioni, ex aequo con la prima stagione di The Witcher. Interessante anche notare come la quarta parte di La Casa di Carte sia in sesta posizione, dietro Stranger Things 3 ma davanti Tiger King e La Regina degli Scacchi.

Tra i film, invece, Extraction è stato visto da 99 milioni di account, dieci milioni in più rispetto a Bird Box. Spenser Confidential invece è terzo ad 85 milioni.

Una seconda diapositiva, invece, ha classificato i primi 10 film e serie tv in base alle ore di visualizzazione totali sempre nello stesso lasso di tempo. Anche in questo caso, è Bridgerton la serie tv più popolare con 625 milioni di ore, seguita da La Casa Di Carta: Parte 4 a 619 milioni e Stranger Things 3 (582 milioni). Tra i film invece si piazza al primo posto Bird Box con 282 milioni, seguito da Extraction (231 milioni) e The Irishman (215 milioni).

Sarandos ha spiegato che la decisione di diffondere tali dati è da ricercare nel fatto che la società "sta cercando di essere più trasparente con il mercato ed i talent".