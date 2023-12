Cosa sono gli Hopfion? Per la prima volta abbiamo osservato questa struttura magnetica

Gli Hopfion sono particolari strutture di spin magnetico, e sono diventati un argomento di ricerca molto attuale. Una collaborazione tra ricercatori svedesi, tedeschi e cinesi ha presentato la prima prova sperimentale di questi fenomeni in uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

Secondo Philipp Rybakov dell'Università di Uppsala in Svezia, questi risultati sono significativi sia a livello teorico che pratico e aprono una nuova connessione tra la fisica sperimentale e la teoria matematica. Questa scoperta potrebbe avere applicazioni nel campo della spintronica, che cerca di combinare elettricità e magnetismo per sviluppare nuove tecnologie.

Strutture topologiche come gli skyrmion e gli hopfion magnetici offrono interessanti prospettive per la spintronica. Gli skyrmion sono bidimensionali, simili a vortici, mentre gli hopfion sono strutture tridimensionali che assomigliano a stringhe chiuse e attorcigliate a forma di ciambella all'interno di campioni magnetici (questo nuovo materiale magnetico sarà fondamentale per le tecnologie del futuro).

Attualmente gli hopfioni magnetici sono stati osservati solo in materiali sintetici. Questo studio rappresenta la prima prova sperimentale di questi stati in cristalli di piastre FeGe di tipo B20, utilizzando tecniche di microscopia elettronica e olografia.

I risultati sono stati riprodotti con successo e sono in linea con le simulazioni micromagnetiche. Il lavoro fornisce una classificazione unificata dell'omotopia skyrmion-hopfion, aprendo nuovi orizzonti nella fisica sperimentale. Anche se le reali applicazioni spintronica sono ancora incerte, gli hopfioni potrebbero essere cruciali per la ricerca inerente a tecnologie come la memoria di pista, il calcolo neuromorfico e i qubit (a proposito, nel campo della ricerca sui computer quantistici gli eccitoni potrebbero svolgere un ruolo significativo).