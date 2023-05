Cosa fare se iCloud Mail non funziona? Ecco alcuni possibili fix

Le caselle di posta di iCloud con il passare degli anni si sono ritagliate un ruolo importante anche nel nostro paese. Tuttavia, come avviene anche per altri servizi di questo tipo, i disservizi sono fisiologici e potrebbe capitare che non funzioni. Come risolvere, quindi?

Al di la dei problemi tipici e generali, che in questo caso sono identificabili attraverso la pagina relativa allo stato del servizio sul sito Apple, si potrebbero verificare altri disservizi che potrebbero rendere impossibile il download della posta.

La prima cosa che consigliamo di fare è verificare che il vostro client di posta elettronica sia configurato correttamente: accertatevi che i parametri siano corretti e che anche a livello di porte il router sia in grado di effettuare il download e l’invio delle poste.

In alternativa, verificate anche che lo spazio di archiviazione presente su iCloud sia libero: soprattutto le mail con allegati pesanti come le immagini infatti potrebbero non essere disponibili per il download se lo spazio di archiviazione si è esaurito.

Una buona soluzione potrebbe anche essere rappresentata dalla disattivazione della VPN, se ne usate una, oltre che cancellare la cache ed i cookie del browser se controllate la posta dal browser.

Se avete anche provato a spegnere e riaccendere il dispositivo, ed a effettuare il logout e login, l’ultima cosa che vi resta da fare è provare a contattare l’assistenza Apple.