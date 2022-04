Cosa immaginiamo quando ascoltiamo musica? Uno studio ha analizzato le risposte

Quando ascoltiamo la musica, soprattutto per trovare un po' di relax, spesso chiudiamo gli occhi e la nostra mente viaggia, portandoci in luoghi molto diversi tra loro. Ma ciò che immaginiamo è uguale per tutti o le nostre esperienze sono soggettive? Ciò che vediamo è legato al genere di melodia che ascoltiamo o al contesto?

Per rispondere a queste domande, un team internazionale di ricercatori, con la collaborazione di un pianista classico, un batterista rock ed un contrabbassista, ha chiesto a centinaia di persone quali storie immaginavano ascoltando musica strumentale.

I risultati ottenuti, pubblicati di recente negli "Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze", hanno dimostrato come le esperienze siano molto soggettive, con gli ascoltatori del Michigan e dell'Arkansas (negli Stati Uniti) che immaginavano scene molto simili tra loro, mentre quelli in Cina che riportavano storie completamente diverse.

Elizabeth Margulis, professoressa di musica a Princeton ed una delle autrici della ricerca, ha affermato: "Questi risultati dipingono un quadro molto complesso del potere della musica. Può infatti generare storie notevolmente simili nella mente degli ascoltatori, ma il grado in cui queste narrazioni immaginarie sono condivise dipende da quanto la cultura è condivisa tra gli ascoltatori stessi".

La prof.ssa Margulis, insieme al collega Devin McAuley della Michigan State University, ha utilizzato metodologie teoriche, comportamentali e di neuroimaging per indagare l'esperienza dinamica degli ascoltatori.

I 622 partecipanti provenivano da tre regioni di due diversi continenti, per nulla simili tra loro; due città universitarie nell'America centrale, una in Arkansas e l'altra nel Michigan, ed un gruppo di Dimen, un villaggio nella Cina rurale dove la lingua principale è il dong, molto diversa dal mandarino e dove i residenti hanno un ridotto accesso ai media occidentali.

Tutti e tre i gruppi hanno ascoltato gli stessi 32 esempi musicali: frammenti di 60 secondi di musica strumentale, metà di musica occidentale e metà di musica cinese, tutti senza testo, fornendo poi descrizioni a risposta libera su cosa avesse evocato nella loro mente.

I risultati sono stati sorprendenti. Gli ascoltatori in Arkansas e Michigan hanno infatti descritto evocazioni molto simili tra loro, spesso usando anche le stesse parole, mentre gli ascoltatori di Dimen hanno riportato immagini molto diverse da quelle degli ascoltatori occidentali, seppur analoghi tra loro stessi.

Per esempio, un passaggio musicale ricordava agli ascoltatori americani l'alba in una foresta, con animali che si svegliavano ed uccelli che cinguettavano, mentre per quelli di Dimen evocava un uomo che soffia una foglia in montagna, cantando una canzone romantica. In un altro passaggio musicale, gli ascoltatori occidentali hanno descritto un cowboy, seduto da solo nel sole del deserto mentre guardava una città arida e vuota; quelli di Dimen, a loro volta, hanno immaginato invece un uomo nei tempi antichi che contemplava tristemente la perdita della sua amata.

Il co-autore dello studio Benjamin Kubit, batterista e ricercatore, ha affermato entusiasta: "È incredibile. Puoi prendere due persone a caso, ma che sono cresciute in un ambiente simile, far loro ascoltare una canzone che non hanno mai sentito prima, chiedere loro di immaginare una storia e troverai delle somiglianze".

"Tuttavia", ha proseguito, "se quelle persone non condividono la stessa cultura o posizione geografica, non vi sarà lo stesso tipo di somiglianza nell'esperienza. Quindi, mentre immaginiamo che la musica possa unire le persone, può anche essere vero il contrario: può infatti identificare gruppi di persone con cultura e background diversi".

"È molto affascinante notare quanto la nostra educazione ci formi come individui, dandoci anche abbastanza esperienze comuni che ci relazioniamo alla musica in modi che sono allo stesso tempo unici e condivisi", ha concluso la coautrice Cara Turnbull, contrabbassista e musicologa.

E voi? Cosa immaginate, sognate o create con la vostra mente mentre ascoltate musica?

