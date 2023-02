Cosa impedisce alle armi nucleari di esplodere accidentalmente?

Il numero delle bombe atomiche presente sul nostro pianeta è purtroppo abbastanza alto. Sono diversi i paesi che ne hanno a disposizione una quantità sufficiente per sterminare l'umanità, ma poiché (fortunatamente) non vengono utilizzate da un po', cosa impedisce loro di esplodere accidentalmente?

Le moderne armi nucleari sono progettate con alti livelli di sicurezza, protezione e affidabilità che rendono difficile una detonazione accidentale. "Nel suo normale ambiente immagazzinato, un'arma nucleare statunitense non dovrebbe superare una probabilità su un miliardo di esplodere prematuramente", ha dichiarato Philipp C. Bleek, professore associato di studi sulla non proliferazione e il terrorismo presso il Middlebury Institute of International Studies di Monterey in California.

Perfino un ambiente "abnormale", come ad esempio un magazzino in fiamme o un incidente di un aereo che trasporta un'arma nucleare, non ha causato un'incidente nucleare in passato. Per impedire agli ordigni di esplodere a seguito di qualsiasi tipo di inconveniente, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti impone che queste armi "abbiano più serie di collegamenti forti, anelli deboli e barriere annidate l'una nell'altra, con ciascun sottosistema di sicurezza ampiamente indipendente dagli altri."

A differenza di quello che potrete pensare, una bomba atomica non è per sempre e sono oggetti "fragili". Alcune delle misure di sicurezza più importanti includono il monitoraggio attento dei componenti e la sostituzione tempestiva di moduli o parti obsoleti o ridondanti. "Le armi nucleari hanno componenti di durata limitata, in particolare il cosiddetto gas di spinta che fornisce combustibile per la fusione", afferma infine Bleek.

Pensate che il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno, ha un'emivita di soli 12,33 anni, ma anche molti altri componenti hanno una vita utile limitata, quindi le armi devono essere rigenerate occasionalmente.