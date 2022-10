Cosa include l'abbonamento Netflix base con pubblicità?

Nella serata di ieri, Netflix ha annunciato il piano con pubblicità per l'Italia, dove debutterà il 3 novembre 2022. Ma cosa comprende questa sottoscrizione?

Dal prossimo mese di Novembre, pagando 5,49 Euro gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere la nuova opzione di abbonamento, che si aggiunge a quelle già esistenti. Il listino sarà composto in questo modo:

Base con pubblicità: 5,49 €/mese

Base: 7,99 €/mese

Standard: 12,99 €/mese

Premium: 17,99 €/mese

Sottoscrivendo Netflix base con pubblicità, gli utenti avranno la possibilità di godersi Netflix in alta definizione fino a 720p su tutti i dispositivi supportati (smartphone, tablet, PC, TV) e l'accesso alla piattaforma Netflix Games senza alcuna interruzione pubblicitaria.

Netflix evidenzia che le pubblicità saranno mostrate prima e durante la riproduzione dei contenuti. A riguardo, viene sottolineato che alcuni film e serie tv non saranno disponibili per questioni legate alle licenze, ma non ha specificato da cosa sarà composto il catalogo: probabile che siano presenti tutte le produzioni originali, però.

Infine, non sarà nemmeno possibile effettuare il download: ciò vuol dire che l'accesso sarà garantito esclusivamente in streaming.

Chiaramente, gli abbonati a Netflix piano base con pubblicità avranno la possibilità di effettuare l'upgrade a quello "Base" da 7,99 Euro al mese. Non sono previsti vincoli di alcun tipo, e viene data la facoltà di poter annullare l'abbonamento in qualsiasi momento.