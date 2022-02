Cosa include abbonamento Netflix? Differenze e prezzi dei tre abbonamenti

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come disdire l'abbonamento a Netflix. Oggi scendiamo nei dettagli delle sottoscrizioni e vediamo cosa include ognuno dei piani messi a disposizione dalla piattaforma di streaming nel nostro paese.

Piano base - 7,99 Euro al mese

Una visione contemporanea

Uno smartphone o tablet su cui scaricare i contenuti

Film, serie tv e giochi per dispositivi mobili senza alcun limite

Visione su PC, laptop, smartphone e tablet

Piano standard - 12,99 Euro al mese

Due visioni contemporanee

Due smartphone o tablet su cui scaricare i contenuti

Film, serie tv e giochi per dispositivi mobili senza alcun limite

Visione su PC, laptop, smartphone e tablet

Visione in HD

Piano premium - 17,99 Euro al mese

Quattro visioni contemporanee

Quattro smartphone o tablet su cui scaricare i contenuti

Film, serie tv e giochi per dispositivi mobili senza alcun limite

Visione su PC, laptop, smartphone e tablet

Visione in HD

Visione in Ultra HD

Non sono invece segnalate differenze a livelli di contenuti: Netflix consente infatti di guardare serie tv e film senza pubblicità su tutti i dispositivi supportati, anche scaricandole. L'applicazione è supportata su iOS, Android e Windows 10 e consente di effettuare il download per poi guardarli in modalità offline se non si è provvisti di alcuna connessione ad internet. Chiaramente, la visione è garantita anche su TV e sui set top box.