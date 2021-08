Cosa ha influenzato maggiormente la nostra evoluzione?

La nostra specie, l'Homo sapiens, è riconducibile a circa 300.000 anni fa nel continente Africano, tuttavia il genere “Homo” esiste da molto più tempo, e comprende i Neanderthal e altre specie estinte, come l'Homo habilis e l'Homo erectus.

Il tratto distintivo dell'evoluzione del nostro genere “sapiens” è la grandezza del cervello, tre volte maggiore rispetto a specie precedenti come l'Homo Habilis, e il peso del nostro corpo che recenti studi hanno dimostrato superiore del 50% rispetto ai nostri “antichi cugini”.

I fattori alla base di questi cambiamenti restano ad oggi molto dibattuti, ma uno studio condotto dal Professor Andrea Manica dell'Università di Cambridge, si concentra sul fattore climatico. Dopo aver analizzato i dati relativi alle misure del corpo e del cervello di oltre 300 fossili del genere “Homo” raccolti in tutto il mondo, gli studiosi si sono concentrati sulla ricostruzione dei climi specifici per ciascun esemplare di fossile preso in esame. Dalla ricerca emerge che la dimensione corporea media degli esseri umani ha oscillato in modo significativo negli ultimi milioni di anni, con una dimensione maggiore per coloro che vivevano in regioni con temperature più rigide, si suppone a causa del meccanismo di dispersione del calore che è inferiore quando la massa corporea è superiore rispetto alla superficie, agendo così da protezione contro il freddo.

"L'ambiente ha un'influenza molto maggiore sulle dimensioni del nostro corpo, rispetto alle dimensioni del nostro cervello", ha affermato il dottor Manuel Will dell'Università di Tubinga, in Germania. Altre ricerche infatti, si sono concentrate sullo studio del cervello in relazione all'ambiente ma le correlazioni sono risultate più deboli. Sono state riscontrate dimensioni maggiori quando l'Homo viveva in habitat con meno vegetazione, il complesso compito di cacciare grossi animali per nutrirsi, infatti, potrebbe aver influito sull'evoluzione del cervello e quindi sulle sue dimensioni.

Gli studiosi affermano che esistono prove che le dimensioni del corpo e del cervello siano in continua evoluzione dato che il fisico umano si adatta alle diverse temperature ed esigenze vitali. Ad oggi abbiamo persone con corporature medie o grandi nelle regioni più fredde, mentre il dato inerente al cervello mostra un calo di dimensione, complice (forse) anche l'evoluzione tecnologica.