Cos'è l'entropia? Alla scoperta di uno dei concetti più complicati della fisica

L’entropia è una proprietà intrinseca della materia e dei suoi elementi costitutivi quali atomi e molecole, e comprende una definizione macroscopica, fornita dalla termodinamica, e una definizione microscopica, fornita dalla meccanica quantistica.

È comunque possibile dare una definizione generalista e semplificata dell'entropia, interpretandola come il "grado di disordine" di un determinato sistema, dove all’aumento del "disordine" è associato un aumento di entropia, e viceversa, a una diminuzione del "disordine" un abbassamento del grado di entropia; tuttavia questa definizione riscontra criticità in quanto, ordine e disordine, sono concetti ambigui e relativi a un determinato osservatore.

Per definire meglio questa "grandezza" è utile avvalerci della termodinamica, dove è assioma che il calore non si propaghi mai in maniera spontanea da un corpo freddo a uno più caldo, fornendo l'opportunità di codificare in modo più preciso il concetto di entropia, come la misura di quanto un sistema sia lontano dallo stato di equilibrio termico, processo naturale che induce due corpi di differente temperatura a “livellarsi” autonomamente, come per esempio un cubetto di ghiaccio immerso in un bicchier d'acqua; raggiungendo quindi lo stato di massima entropia, chiamato stato di equilibrio.

Il concetto alla base dell'entropia fu postulato per la prima volta nel 1850 dal fisico tedesco Rudolf Clausius, e fu inizialmente concepito per quantificare l’energia che era possibile estrarre da una sorgente di calore, costituendo successivamente un elemento fondamentale nello studio della termodinamica e nelle formule matematiche per determinare la stabilità dei sistemi atomici e delle reazioni chimiche.

L’ entropia ha conosciuto grandissima popolarità grazie alla grande quantità di fenomeni che aiuta a descrivere, fino a espandersi in altre discipline come le scienze sociali, l'informatica teorica e l'economia. È tuttavia bene notare che esiste una classe di fenomeni, detti fenomeni non lineari, per i quali le leggi della termodinamica (e quindi anche l'entropia) devono essere profondamente riviste e non hanno più validità generale.