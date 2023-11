Cosa si intende per intelligenza artificiale on-device? La spiegazione

Il mondo dell'Intelligenza Artificiale è in continua evoluzione: mentre i critici e gli scettici si inventano il "veleno digitale" per contrastare l'IA, ricercatori e ingegneri hanno piano piano sviluppato le Intelligenze Artificiali on-device, diventate uno dei mantra delle più recenti conferenze delle Big Tech. Ma di cosa si tratta?

Per capire cosa sia l'IA on-device, dobbiamo innanzitutto fare un passo indietro e rinfrescarci la mente sul funzionamento stesso dell'Intelligenza Artificiale. Le IA commerciali utilizzano dei dataset enormi, le cui dimensioni rendono impossibili "scaricarli" su PC e smartphone. Questi dataset, dunque, sono disponibili sul cloud e i device che utilizzano l'IA accedono ad essi tramite il web.

Ciò significa però che per usare l'IA è necessaria la connessione a Internet: benché ciò riduca il peso di Chatbot e altri applicativi AI-based sull'hardware, la costante connessione al web genera anche diverse preoccupazioni legate alla privacy. Parimenti, l'idea di dover inviare i propri dati ad un enorme datacenter dall'altra parte del mondo potrebbe non far impazzire alcuni utenti: proprio per rispondere a questi problemi sono nate le IA on-device.

Queste ultime sono delle Intelligenze Artificiali ottimizzate, che presentano dei dataset ridotti o che scaricano solo una parte di questi ultimi alla volta sul device (uno smartphone, per esempio), per poi liberarsene nel momento in cui non sono più utili. Al contempo, le IA on-device sono ridotte in piccole app che possono essere facilmente installate su telefoni, tablet e PC senza occupare troppo spazio.

Queste app, dunque, fanno funzionare il modello IA offline, senza alcun accesso ai server in rete e ai loro dataset. Ciò significa che il peso dell'Intelligenza Artificiale ricade tutto sulla CPU, sulla GPU o sulla VPU del device su cui viene installato il software AI-Based, ma al contempo garantisce un utilizzo molto più sicuro (almeno in termini di privacy) dell'IA. Tra i primi device che faranno largo uso dell'IA on-device, infine, dovremmo trovare Samsung Galaxy S24 Ultra, che sarà un AI-Phone, almeno secondo gli ultimi leak.