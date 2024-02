Cosa si intende per interoperabilità di WhatsApp? La grande novità europea

Gli enormi cambiamenti che verranno introdotti con il DMA si preparano a sconvolgere l'industria tech nel Vecchio Continente. Tra le novità più importanti per gli utenti finali ci sarà la cosiddetta "interoperabilità" tra i sistemi di messaggistica istantanea: ma di cosa si tratta?

Si tratta di una nuova misura che coinvolgerà sia WhatsApp che i suoi diretti competitor e che modificherà profondamente il modo in cui comunichiamo con i nostri amici e interagiamo con le community.

Come suggerisce il nome, l'interoperabilità applicata alle app di comunicazione dovrebbe comportare la possibilità di comunicare tra una piattaforma e l'altra, inviando messaggi di testo e non solo. Anche note vocali, foto e video dovrebbero essere chiamati in causa da questa nuova regolamentazione.

Big come WhatsApp, Telegram, Signal, Messaggi di Google e iMessage dovrebbero dunque consentire la comunicazione tra un'app e l'altra. Tuttavia, Meta ammette che garantirà la comunicazione solo verso piattaforme che siano conformi con i suoi standard in termini di crittografia, ma non necessariamente con i medesimi protocolli.

Le compagnie identificate come "custodi digitali" dal DMA, tra cui proprio Meta, avranno tempo fino a marzo 2024 per adeguarsi alle nuove normative. Nel caso di WhatsApp, le conversazioni con altre piattaforme dovrebbero essere conservate in una nuova scheda dedicata alle "chat di terze parti".