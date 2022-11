Cosa si intende per mercato tutelato per le bollette di gas e luce e quando finisce?

La mancata stangata per le bollette del gas ha riportato in auge la discussione sul mercato tutelato per l'energia. Tuttavia, tra i cittadini c'è ancora una certa confusione tra le forniture che sono ancora sotto mercato tutelato e quelle che fanno parte del mercato libero.

Il mercato tutelato (o Servizio di Maggior Tutela) va ad indicare quelle forniture di gas e/o luce le cui condizioni economiche sono regolate dall'ARERA ogni trimestre o ogni qualvolta viene effettuato l'aggiornamento delle tariffe. Si tratta di condizioni che variano in base al valore della materia prima.

Rientrano nel mercato tutelato tutti quei clienti che non hanno mai effettuato alcun cambio di compagnia energetica.

Discorso diverso per il mercato libero, in cui rientrano coloro che hanno scelto un'altra compagnia per gas e/o luce e le cui condizioni vengono stabilite direttamente da quest'ultima.

Come sottolineato dall'Arera, la fine del mercato tutelato dell'elettricità per le famiglie è prevista per il 10 Gennaio 2024, mentre per le microimprese la deadline scatterà il 1 Gennaio 2023: entro tale data, salvo modifiche o altri emendamenti da parte del Parlamento o Governo, ogni nucleo familiare sarà tenuto a scegliere una compagnia di fornitura. In caso di mancata scelta, verrà assegnato il regime "tutele graduali" per garantire la continuità del servizio.

Per il gas, le famiglie entreranno nel mercato libero a partire dal 1 Gennaio 2023.

L'ARERA ha comunque messo a disposizione uno sportello, raggiungibile attraverso il numero verde 800 166 654 dove poter chiedere tutte le informazioni.