Cosa si intende quando si legge che 'la serie iPhone 14 è per metà cinese'?

Quando si legge sul Web che "la serie iPhone 14 è per metà cinese", a cosa si fa riferimento? Alcune fonti estere hanno provato a "fare chiarezza" in merito alla questione, spiegando cosa c'entra la Cina con la più recente gamma di flagship della società di Cupertino.

A tal proposito, chiaramente i dispositivi appartenenti alla serie iPhone 14 vengono prodotti seguendo rigorosi standard e la qualità di questa tipologia di dispositivi è sotto gli occhi di tutti da lungo tempo (come potete approfondire anche mediante la nostra recente recensione di iPhone 14 Pro), ma il punto su cui ci si sofferma usualmente in questi casi è relativo ai fornitori legati ad Apple.

A tal proposito, Gizchina e ITHome riportano che circa la metà di questi ultimi sono cinesi, ovviamente facendo riferimento alla serie iPhone 14. "Questo smartphone potrebbe anche essere un dispositivo americano, ma la sua "anima" è cinese", si legge nell'articolo di Gizchina, basato anche sul fatto che, a differenza di quanto avvenuto in passato per iPhone 13, le memorie flash della gamma di iPhone 14 derivano ora anche da Yangtze River Storage (oltre ad altre realtà ben note come Western Digital e Toshiba).

Alla fine, in seguito a "pressioni" legate agli Stati Uniti d'America, solamente gli iPhone venduti in Cina utilizzeranno chip di memoria flash NAND legati a YMTC, ma le fonti "puntano il dito" sul fatto che, nel 2012, tra le 156 aziende legate ad Apple, solamente 8 erano cinesi. Nel 2020, invece, a quanto pare, su 200 fornitori, 96 erano cinesi. Sembra inoltre che nel 2021 si siano aggiunti almeno 12 società cinesi alla lista dei fornitori di Apple.

Insomma, questo è ciò che intendono fonti come Gizchina quando scrivono che "l'interno della serie iPhone 14 rivela che il dispositivo è cinese quanto americano". Il dibattito sul Web è già iniziato, tra chi ritiene che quest'ultima sia un'analisi poco a fuoco e chi pensa che Apple si stia "appoggiando" un po' troppo alle realtà cinesi.