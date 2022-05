Cosa si intende per stablecoin algoritmica? Il caso di UST e LUNA

L'ipotesi paventata da Do Kwon ha incontrato sin da subito lo scetticismo di CZ su una fork di Terra per provare a far recuperare le perdite alla community dell'ecosistema messo in ginocchio dallo scollamento di UST dal dollaro.

Per capire appieno, però, ciò che è successo nelle scorse giornate, occorre comprendere alcuni fondamentali di questo sistema, proprio partendo da cosa si intende per depeg e passando, necessariamente, per il significato di stablecoin algoritmica, vale a dire il concetto che si nasconde dietro a UST.

A differenza delle stablecoin tradizionali, che cercano di mantenere il proprio valore in linea con la valuta di riferimento (ad esempio il dollaro) tramite riserve di valuta, i token algoritmici prevedono dei meccanismi di bilanciamento nel momento in cui si verificano fenomeni di depeg.

Nel caso specifico di UST e di LUNA, i meccanismi che intervengono sono due. Il primo, quando il depeg avviene verso l'alto, ovvero quando la stablecoin guadagna valore rispetto al dollaro, prevede che avvenga il minting di UST in seguito al burn di LUNA. In questo modo, aumentando la supply, il valore del singolo token si riduce, riportando la stablecoin in peg tramite una leggera e mirata inflazione.

Il meccanismo opposto, invece, avviene nel caso in cui la stablecoin sia in svantaggio rispetto alla valuta di riferimento, ovvero, sempre nel caso specifico, si andrà a mintare LUNA in cambio del burn di UST, riducendone la supply e aumentando il valore di quest'ultima.