Che cosa sono gli interventi di sicurezza rapidi Apple? Tutto sulla novità

Una delle numerose novità introdotte con iOS 16 da Apple sono gli interventi di sicurezza rapidi sui dispositivi Apple, degli aggiornamenti "flash" che risolvono problemi minori al software di iPhone, iPad e Mac. Fino a inizio maggio, il colosso di Cupertino non li ha mai utilizzati, ma le cose sono cambiate dieci giorni fa.

Il 2 maggio, infatti, la Mela Morsicata ha rilasciato il primo intervento di sicurezza rapido per iOS 16.4.1, un "aggiornamento dell'aggiornamento" del peso di 85 MB che si focalizza sulla risoluzione di alcuni problemi di sicurezza degli iPhone. Parallelamente, l'azienda ha rilasciato un altro intervento del tutto analogo su macOS. A questo punto, però, qualcuno potrebbe chiedersi cosa siano gli interventi di sicurezza rapidi di Apple.

La risposta ce la fornisce una FAQ di Apple, che ci spiega che essi sono un meccanismo che consente di fornire patch di sicurezza con maggiore frequenza agli utenti, evitando tutte le release e le versioni beta per le quali normalmente passa ogni nuova iterazione di iOS, iPadOS o macOS. Tali interventi sono inclusi in tutti gli aggiornamenti minori rilasciati da Apple.

Non sempre gli interventi di sicurezza rapidi richiedono il riavvio dello smartphone: essi, infatti, possono agire al livello del sistema operativo o a quello dei singoli processi di quest'ultimo. Se l'azione non "tocca" il sistema operativo in profondità, dunque, l'ISR viene installato senza che il dispositivo vada riavviato (ma alcune sue parti potrebbero essere disponibili solo dopo un riavvio del device); al contrario, se l'intervento incide sull'OS, allora verrà richiesto all'utente il riavvio dello smartphone, del tablet o del PC.

Trattandosi di aggiornamenti di sicurezza, la ricezione degli ISR è automatica e molto rapida, ma potete assicurarvi di essere in pari con questi ultimi sul vostro iPhone o iPad recandovi nelle Impostazioni, poi in "Generali", in "Aggiornamento Software" e infine su "Interventi di Sicurezza e file di sistema", attivando il rispettivo toggle. Anche su Mac la procedura è la stessa, anche se, dopo aver cliccato su "Aggiornamento Software" dovrete aprile il sottomenu "Avanzate".