Cosa si può fare con l'iPhone? 5 trucchi per iOS 16

Dopo avervi spiegato come rimuovere il caricamento ottimizzato su iPhone, una delle feature più controverse introdotte da iOS negli ultimi anni, è giunto il momento di dare un'occhiata a cinque funzionalità nascoste di iOS 16 che potrebbero migliorare nettamente l'esperienza utente di chi possiede uno smartphone del Colosso di Cupertino.

La prima è la possibilità di vedere e condividere la password del Wi-Fi con altri device. Per farlo, vi basterà entrare nelle impostazioni del vostro iPhone o iPad e, da qui, nel sotto-menu "Wi-Fi". Fatto ciò, dovrete cliccare su pulsante "info" accanto ad ogni rete conosciuta a cui avete già effettuato l'accesso e, infine, la password della rete stessa. Dopo aver controllato la vostra identità con Face ID (o Touch ID per gli smartphone più "vecchi"), la password diventerà completamente visibile e potrà essere copiata e inviata a chiunque.

La seconda feature nascosta di iOS 16 è la rimozione automatica delle fotografie duplicate dal rullino del vostro smartphone. Aprendo l'app Foto, recandovi nella tab degli album e scorrendo fino in fondo a quest'ultima, infatti, troverete la cartella "duplicati". Entrate nella cartella, toccate poi "seleziona", "seleziona tutto" e infine "unisci" per rimuovere ogni duplicato sul vostro smartphone. Potete anche unire manualmente ogni singola foto, se lo desiderate, in modo da controllare che la funzione non vi faccia perdere immagini che ritenete importanti.

Rimaniamo sempre sull'app Foto, perché potreste non avere notato che ora gli album Nascosti ed Eliminati di Recente sono protetti con una password o tramite Face ID. La funzione viene attivata in automatico all'installazione di iOS 16, ma se lo desiderate potete disattivarla dalle impostazioni. Se avete messo "sotto chiave" i due album, nella tab dedicata alle raccolte foto vedrete un lucchetto al posto del numero di foto che essi contengono.

Altro piccolo trucco salva-tempo è la copia degli screenshot direttamente nelle note del vostro iPhone. Per farla semplice, non dovrete più salvare ogni screenshot nella galleria e da lì inserirlo come immagine nelle vostre note. Al contrario, vi basterà aprire il menu della cattura di schermata (che compare cliccando sull'anteprima dell'immagine dopo lo screenshot), cliccare "Copia e cancella" e potrete incollare liberamente l'immagine nelle vostre note senza che questa "intasi" la galleria dello smartphone.

Ultima feature nascosta, che però vi consigliamo di attivare immediatamente dopo aver installato iOS 16, è la reintroduzione del feedback aptico sulla tastiera dello smartphone. Per abilitarlo, vi basterà aprire le impostazioni, scorrere fino alla sezione "Suoni e feedback aptico" e, da qui, su "feedback tastiera": aperto quest'ultimo sotto-menu, vi basterà attivare il toggle "Feedback aptico". Attenzione però: la stessa Apple ha confermato che il feedback aptico di iOS 16 consuma la batteria dello smartphone.