Cosa fare se l'iPhone continua a disconnettersi dal Wi-Fi? Alcune soluzioni

Dopo aver spiegato come mettere il contapassi in iPhone sulla lock screen, oggi affrontiamo una problematica con cui sicuramente molti utenti hanno sbattuto la testa: la disconnessione del proprio iPhone dalla rete WiFi.

Cosa fare quindi se un iPhone o un iPad non si connette ad una rete WiFi o si disconnette?

Ovviamente, la prima cosa da verificare è che la rete WiFi in questione sia in grado di offrire una buona copertura: ciò è possibile farlo direttamente dal menù Impostazioni ed il pannello WiFI. L’icona con la tre linee del deve essere tutta nera o per lo meno a metà, altrimenti il segnale è debole e potrebbe non essere sufficiente per offrire una connessione abbastanza stabile.

Assicuratevi ovviamente che sotto il nome della rete non sia presente l’indicazione “Nessuna connessione” anche se compare la spunta alla sinistra. Ciò potrebbe indicare che lo smartphone si è agganciato alla rete ma che non è in grado di navigare.

Se l’iPhone o iPad continua a riportare problemi con le connessioni WiFi, è giusto verificare che la rete sia funzionante. Una controllata al router può essere utile in questi casi, così come ai cavi. Potete anche provare a riavviare i dispositivi e, come ultima soluzione, procedere con il ripristino delle impostazioni di rete attraverso il pannello “Ripristina” presente sotto “Generali” in “Impostazioni”. Ciò però provocherà la perdita di tutte le password.