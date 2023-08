Cosa fare se l'iPhone non si carica? Alcuni possibili fix

Avete messo a caricare il vostro iPhone ma, per un motivo o un altro, avete notato che non è ancora arrivato al 100% dopo un tot di tempo. Non andate nel panico perchè le motivazioni non sono per forza legate a rotture della batteria.

Innanzitutto, se la batteria del vostro iPhone si carica all’80% e non va oltre, la motivazione è legata all’attivazione della Ricarica Ottimizzata che mira proprio a ridurre il consumo di batteria in base alle vostre abitudini. Inoltre, la ricarica ottimizzata si attiva anche se la batteria si surriscalda: l’iPhone interromperà automaticamente il processo fin quando non si raffredderà. Tuttavia, questo processo è riconoscibile direttamente dalla notifica mostrata sullo schermo.

Se invece non si ricarica comunque e tale modalità non è attivata, la prima cosa da fare è riavviare lo smartphone in quanto potrebbe trattarsi di qualche bug lato software.

La seconda cosa da fare è provare ad utilizzare un altro cavo di ricarica o un altro caricatore da muro (preferendo accessori MFI in quanto certificati). Infine, controllate la porta di ricarica in quanto potrebbe esserci della polvere che impedisce al cavo di fare contatto.

