Cosa fare se iPhone non riconosce le AirPods? Le indicazioni ufficiali

In precedenza, vi abbiamo spiegato come usare al meglio le vostre AirPods: gli auricolari proprietari di Cupertino, d'altro canto, sono prodotti di elevata qualità, la quale giustifica anche un prezzo al di sopra della media. Ma cosa possiamo fare quando l'iPhone non si connette alle AirPods o alle cuffie Bluetooth in generale?

La risposta ci arriva da una pagina del supporto di Apple, che ci fornisce diversi step per verificare la connessione tra iPhone e AirPods. Il primo, ovviamente, è di controllare che il Bluetooth sia attivo: se il Bluetooth è spento, infatti, sarà impossibile collegare lo smartphone alle cuffie. Poi verificate che i vostri auricolari siano carichi: per farlo, inseriteli nella custodia di ricarica, collegate quest'ultima alla corrente e aspettare di vedere una luce di colore arancione, che indica che le AirPods sono in carica.

Se le AirPods sono cariche e connesse all'iPhone, il problema potrebbe essere una versione di iOS non aggiornata: verificate dunque se ci sono degli update disponibili e, se la risposta è sì, scaricateli e installateli. Fatto ciò, effettuate una nuova connessione alle cuffie e sinceratevi che esse siano selezionate come dispositivi audio per l'iPhone: può infatti capitare che le AirPods vengano collegate correttamente ma l'audio continui ad essere riprodotto dagli altoparlanti dello smartphone o da altri dispositivi connessi a quest'ultimo.

Se nessuno di questi accorgimenti si è rivelato utile, potete reimpostare la connessione delle AirPods all'iPhone. Inserite le AirPods nella custodia e chiudetela, poi tenete premuto il pulsante di configurazione presente sul retro per 10 secondi. Fatto ciò, la luce sulla custodia dovrebbe diventare bianca e iniziare a lampeggiare, mentre il vostro iPhone dovrebbe rilevare in automatico le AirPods. Fatto ciò, seguite la procedura che compare sullo schermo dello smartphone o del tablet e dovreste poter ricollegare con successo gli auricolari al dispositivo.