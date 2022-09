Cosa fare se l'iPhone non si spegne? Analizziamo la questione

Al giorno d'oggi un iPhone offre miriadi di possibilità e non è dunque inusuale trovare qualche problematica che magari non è stata invece riscontrata da molte altre persone. A tal proposito, non ci sono solamente disguidi relativi alle chiamate CarPlay, dato che nel corso degli anni sono stati segnalati anche iPhone che non si spengono.

Lo sappiamo: per qualcuno potrebbe risultare uno scenario un po' strano, in quanto generalmente si fa riferimento a smartphone che non si accendono. Tuttavia, come riportato anche da Business Insider e LifeWire, alcuni utenti hanno effettivamente riscontrato una problematica di questo tipo. In questa sede vi spieghiamo dunque come cercare di risolvere la situazione.

Ebbene, se l'iPhone non sembra proprio volerne sapere di spegnersi, magari perché risulta bloccato e gli input a schermo non funzionano, ciò che potreste voler mettere in atto è un riavvio forzato. Generalmente, infatti, mediante quest'ultimo risulta poi possibile tornare a utilizzare normalmente il proprio smartphone di fiducia.

Per effettuare questo tipo di operazione, basta semplicemente individuare i giusti tasti per il proprio modello di iPhone. Per intenderci, per gli iPhone con Face ID generalmente gli step da seguire sono quattro, come indicato sul portale ufficiale di Apple: premere e rilasciare rapidamente il pulsante Volume Su, premere e rilasciare rapidamente il tasto Volume Giù, tenere premuto il pulsante laterale e rilasciarlo quando compare il logo Apple.

Per gli iPhone più datati, invece, potrebbe risultare necessario tenere premuti contemporaneamente i tasti Volume Giù e Laterale (o Home e Laterale) e rilasciarli quando viene visualizzato il logo Apple. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al sito Web di Apple.