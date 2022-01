Cosa fanno gli ippopotami quando sentono un loro simile sconosciuto? Spruzzano cacca

L’ippopotamo è una creatura tanto affascinante quanto misteriosa e, in certi casi, spaventosa: sebbene vedere la nascita di cuccioli di ippopotamo sia sempre tenero, si tratta pur sempre del terzo mammifero più grande sulla Terra. Comprendere alcuni loro comportamenti è compito dei biologi, i quali hanno scoperto qualcosa di veramente strano.

In una ricerca pubblicata su Current Biology viene illustrato come gli ippopotami riconoscono rapidamente le vocalizzazioni di un altro loro simile sconosciuto e, quando succede, spruzzano l’area di cacca per marcare il territorio. La scoperta è avvenuta presso la Riserva speciale di Maputo in Mozambico, dove i ricercatori hanno registrato le chiamate di sette gruppi di ippopotami divisi in tre laghi, risuonandole poi per scoprire le varie reazioni.

Ebbene, in ogni contesto è stato scoperto che il comportamento di marcatura sussiste sia nel caso di vocalizzazioni a loro conosciute, sia nel caso di vocalizzazioni estranee, ma con la differenza che in quest’ultima situazione gli ippopotami rispondono con un’irrorazione di letame più intensa.

Tutto ciò è interessante per varie ragioni: innanzitutto, dimostra che gli ippopotami appaiono tanto rilassati ma, in realtà, prestano moltissima attenzione a ciò che succede nelle zone a loro circostanti. In secondo luogo, suggerisce che sono animali poco aggressivi con i vicini e molto vigili alla presenza di estranei. Infine, suggerisce nuove soluzioni per lo spostamento di ippopotami in caso di necessità: “Prima di trasferire un gruppo di ippopotami in una nuova posizione, una precauzione potrebbe essere quella di trasmettere la loro voce da un altoparlante ai gruppi già presenti in modo che si abituino a loro e la loro aggressività diminuisca gradualmente”, ha affermato il bioacustico dell'Università di Saint-Etienne, Nicolas Mathevon, uno degli autori dello studio.

Certo è che si tratta di uno spettacolo non proprio così piacevole. Guardando il video su YouTube sul tema capirete perché.

