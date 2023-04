Cosa sono queste isole fantasma che sembrano essere scomparse dall'oceano?

L'esplorazione delle lande terrestri avviene da secoli, se non millenni. Nel corso delle varie epoche, infatti, intrepidi esploratori hanno cercato di creare mappe e atlanti per rendere agevole la navigazione. Tuttavia, per quale motivo molte delle isole scoperte secoli fa sembrano essere scomparse dagli oceani senza lasciare traccia?

Queste sono state definite "isole fantasma" dagli addetti ai lavori e potrebbero essere scomparse per una serie di motivi o non essere mai esistite. Una delle più famose non è Atlantide, ma Hy-Brasil, situata al largo della costa occidentale dell'Irlanda ed è una minuscola roccia coperta di nebbia isolata nell'Oceano Atlantico.

Il pezzo di terra venne descritto per la prima volta nel 1325, ma i successivi sforzi per esplorarla non sembravano essere in grado di concordare la posizione esatta dell'isola. Le mappe smettono di rappresentare l'isola nel 1865, con l'ultima ubicazione segnalata nel 1872. Un'altra isola fantasma è Antilia, chiamata anche come "l'isola delle sette città", ed è stata descritta in varie località dell'Oceano Atlantico sin dal I secolo dopo Cristo ma è stata mappata per la prima volta nel 1424.

L'ultima apparizione dell'isola fu nella mappa del mondo di Hondius nel 1631 e da qui in poi si sono perse le sue tracce. Un'altra isola fantasma interessante è sicuramente Bermeia, discussa durante il 16esimo secolo, e tornata al centro di alcune discussioni qualche anno fa, nel 2009, a causa della sua presunta vicinanza con il Messico.

In un dibattito sui territori acquatici internazionali nel Golfo del Messico, tra gli Stati Uniti e il Messico per il petrolio, se il Messico avesse trovato l'isola di Bermeia avrebbe guadagnato il diritto di possedere l'oro nero circostante (circa 22,5 miliardi di barili di petrolio). Tuttavia, nonostante ricerche e ricognizioni, l'isola non è mai stata trovata e una cospirazione parlava del fatto che l'isola fosse stata distrutta dal governo degli Stati Uniti nel tentativo di mantenere i diritti sul petrolio.

Queste tre sono solo un piccolissimo esempio di tutte le "isole fantasma" che vengono perse e discusse ogni anno.