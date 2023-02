Cosa sono le keanumicine? Le molecole 'letali quanto Keanu Reeves'

Recentemente, sulle pagine dell'importante Journal of the American Chemical Society, è stato pubblicato uno studio di grande interesse scientifico ma dal singolare contenuto. I ricercatori dell'Istituto Leibniz (HKI) hanno infatti scoperto una molecola estremamente letale contro i funghi patogeni, a cui hanno dato il nome di Keanu Reeves.

Gli esperti dell'Istituto Leibniz per la ricerca sui prodotti naturali e la biologia delle infezioni (Leibniz-HKI), hanno scoperto che i batteri del genere Pseudomonas producono un forte prodotto naturale antimicrobico.

Questa particolare sostanza, innocua per le cellule umane e vegetali, agisce efficacemente contro la Botrytis cinerea (o muffa grigia), un noto parassita delle piante che ne innesca la putrefazione causando enormi perdite di raccolto ogni anno. Inoltre, il principio attivo inibisce anche i funghi pericolosi per l'uomo, come la Candida albicans.

Questo gruppo di molecole, che ad essere precisi sono dei lipopeptidi, sono state chiamate "keanumicine" e potrebbero essere un'alternativa valida e soprattutto ecologica ai pesticidi chimici, offrendo inoltre un'ottima soluzione nella lotta contro i funghi resistenti.

Ma perché questo "particolare" nome?

Ce lo spiega il dott. Sebastian Götze, primo autore dello studio e ricercatore presso il Leibniz-HKI: "Molti funghi patogeni per l'uomo sono ormai resistenti agli antimicotici, ed in parte è dovuto al fatto che vengono utilizzati in grandi quantità nei campi agricoli".

"Ma, sorprendentemente, questi lipopeptidi uccidono in modo così efficiente i funghi bersaglio che li abbiamo chiamati proprio come Keanu Reeves, perché anche lui è estremamente letale nei suoi ruoli", ha aggiunto Götze strizzando l'occhio.

Il prof. Pierre Stallforth, autore principale dello studio e capo del dipartimento di paleobiotecnologia presso il Leibniz-HKI e docente presso l'Università Friedrich Schiller di Jena, ha spiegato: "Non è un caso se abbiamo trovato un tale ingrediente attivo nei batteri del genere Pseudomonas. Lavoriamo infatti già da tempo con loro e sappiamo che molte di queste specie batteriche sono molto tossiche per le amebe".

"Nel genoma di questi batteri, abbiamo infatti trovato geni di biosintesi per i prodotti naturali recentemente scoperti, le keanumicine A, B e C. Un gruppo di molecole appartenente alla famiglia dei lipopeptidi non ribosomiali con proprietà simili al sapone", ha aggiunto.

Queste sostanze sono quindi letali proprio "come John Wick", tali da poter assestare un bel colpo diretto ai patogeni, sia in campo vegetale che in quello umano. Contrastano malattie fungine come la Botrytis cinerea, che causa il marciume della muffa grigia in più di 200 diversi tipi di frutta e verdura, in particolare fragole ed uva, ed inibiscono fortemente il fungo patogeno umano noto come Candida albicans.

Credito d'immagine: Harikumar Suma, Leibniz-HKI