Cosa sono i 'laghi atmosferici'? Ecco spiegato un nuovo fenomeno meteo

Brian Mapes, scienziato atmosferico presso l'Università di Miami, ha recentemente notato e descritto delle tempeste uniche nel loro genere, soprannominate "laghi atmosferici", presentando poi i risultati ottenuti al Fall Meeting 2021 dell'AGU.

Così come i più noti "fiumi atmosferici" (flussi di aria umida e piovosa), che sono famosi per fornire grandi quantità di precipitazioni, i "laghi atmosferici" hanno origine da coesioni di vapore acqueo nell'Indo-Pacifico.

Tali fenomeni, piuttosto che essere formati e definiti da un vortice, così come accade per la maggior parte delle tempeste sulla Terra, sono caratterizzati dalla presenza di vapore acqueo sufficientemente concentrato da produrre pioggia. A differenza però dei "fiumi atmosferici" a flusso rapido, i "laghi atmosferici" più piccoli si staccano dalla loro sorgente mentre si muovono ad un ritmo regolare verso la costa.

I "laghi atmosferici" originano quindi come flussi di vapore acqueo che scorrono dal lato occidentale del monsone dell'Asia meridionale e si staccano per diventare oggetti misurabili ed isolati. Galleggiano inoltre lungo le regioni oceaniche e costiere lungo la linea equatoriale, in aree in cui la velocità media del vento è intorno allo zero.

Questi "laghi atmosferici" perdurano anche per diversi giorni e si verificano più volte all'anno. Se tutto il vapore acqueo di queste formazioni fosse liquefatto, formerebbe una pozzanghera profonda solo pochi centimetri ma larga ben 1.000 chilometri. Questa grande quantità di acqua potrebbe quindi creare precipitazioni significative per le pianure aride dei paesi dell'Africa orientale, dove vivono milioni di persone con carenze idriche.

Mapes ha affermato: "I venti che trasportano questi fenomeni atmosferici sono così particolari, e talmente lenti, che tutto potrebbe influenzarli. Questo è il momento in cui hai bisogna concentrare ulteriormente la ricerca per capire se si autoproducono o sono guidati da alcuni modelli su scala molto più ampia che potrebbero cambiare con il cambiamento climatico".



