Cosa ci fa un lago pieno di scheletri sulla cime dell'Himalaya?

Sull'Himalaya, a 5.000 metri sopra il livello del mare, giace un luogo avvolto in un mistero tanto profondo quanto le acque che lo ospitano: il Lago Roopkund, noto anche come il Lago degli Scheletri. Questo sito, situato più in alto di qualsiasi montagna dell'Europa occidentale o degli Stati Uniti continentali, cela un mistero.

Intorno e dentro il lago sono sparsi centinaia di corpi umani, un ritrovamento che ha dato origine a leggende locali su un'antica festa tragicamente interrotta da una tempesta di grandine in montagna. Tuttavia, recenti analisi hanno portato alla luce dettagli ancor più strabilianti.

Gli studi sul DNA e la datazione al radiocarbonio dei resti hanno rivelato che le vittime appartenevano a epoche diverse, separate da circa mille anni, e provenivano da origini sorprendentemente differenti. Mentre la maggior parte erano indiane, il DNA di 14 individui suggerisce un'eredità del Mediterraneo orientale, probabilmente delle isole greche, e un individuo sembra avere antenati nel Sud-est asiatico.

Questa scoperta, pubblicata nel 2019 sulla rivista Nature Communications, ha segnato la prima volta che il DNA antico è stato raccolto e analizzato con successo in India, una regione dove il DNA raramente sopravvive bene a causa del clima caldo. Il lago ad alta quota è uno dei pochi luoghi nel subcontinente abbastanza freddi da preservarlo. Le analisi isotopiche hanno confermato notevoli variazioni nelle diete e nei probabili luoghi di origine delle vittime.

Alcuni dei crani trovati sul sito mostrano danni compatibili con l'impatto di grosse grandinate, e quasi la metà dei resti apparteneva a donne. Tuttavia, nessuno dei campioni analizzati sembra essere imparentato con gli altri. Gli autori dello studio ritengono che potessero essere pellegrini diretti a un tempio vicino, ma non riescono a spiegare la presenza della popolazione più recente.

Questo lago, insomma, è ancora un mistero per la scienza - come questo teschio che ha messo in difficoltà gli scienziati - ma prima o poi scopriremo la verità.