Cosa lancerà Apple in primavera? Macbook Air da 15,5' e iPhone giallo in arrivo!

Dopo aver scoperto che un iPhone 14 di colore giallo sarebbe in arrivo nei prossimi mesi, arriva oggi un elenco degli annunci primaverili di Apple, che contiene una serie di device la cui presentazione potrebbe avvenire tramite comunicato o, più probabilmente, nel corso del keynote di Cupertino di marzo o di aprile.

A compilare la lista è il portale Macrumors, che spiega che il primo device che Apple dovrebbe lanciare nel corso della primavera è il Macbook Air con schermo da 15,5" e chip M2. Il device dovrebbe essere ormai in arrivo, dal momento che la produzione dei pannelli per i display si sarebbe conclusa nel mese di febbraio.

Secondo Ross Young, esperto di Display Supply Chain Consultants, il Macbook Air da 15,5" arriverà in primavera, perciò possiamo aspettarci che esso venga messo in commercio ad inizio aprile, ma anche che la sua presentazione possa anticiparne il lancio sul mercato di un paio di settimane, tenendosi perciò a metà marzo. In ogni caso, il punto forte del laptop sarà lo schermo di dimensioni generose, con una diagonale da 15,5", contro i 13,6" dei Macbook Air M2 attualmente in commercio.

Secondo altri leaker, il lancio del Mac Pro M2 sarebbe a sua volta fissato per il keynote di Cupertino di marzo o di aprile, anche se altre voci propendono per un suo lancio posticipato alla WWDC 2023, nel mese di giugno. Considerato però che alla WWDC Apple dovrebbe sganciare il "pezzo da novanta" Apple AR, è possibile che il Mac Pro venga effettivamente anticipato di un paio di mesi, in modo da non passare eccessivamente in sordina.

In ogni caso, secondo i leaker il device sarà dotato del chip M2 Extreme di Apple Silicon, che sarà lanciato in due versioni: una con 24 CPU Core e 76 GPU Core, e l'altra con 48 CPU Core e 152 GPU Core. Lato RAM, invece, il Mac Pro M2 avrà una memoria massima da 256 GB: tuttavia, sembra che sarà impossibile aumentare la RAM del device dopo l'acquisto, come invece era possibile fare con i modelli precedenti.

Infine, pressoché scontato è il lancio di una nuova colorazione di iPhone 14, che dovrebbe riguardare sia la lineup "base", composta da iPhone 14 e iPhone 14 Plus, sia quella "Pro" di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sembra che quest'anno Apple abbia scelto la tinta gialla per il refresh di metà generazione dei suoi smartphone, ma per ora non ci sono conferme ufficiali in merito.