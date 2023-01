Cosa lancerà Nothing dopo Phone(1)? Questo video potrebbe contenere degli indizi

Mentre Nothing Phone(1) si prepara ad Android 13, pare che qualcos'altro stia bollendo in pentola all'azienda di Carl Pei e soci. Con il lancio di Nothing Phone(1) e Nothing Ear(Stick) alle spalle, infatti, sono in molti a chiedersi quale sarà il prossimo prodotto di Nothing ad arrivare sul mercato, e ora, forse, abbiamo qualche indizio a riguardo.

Con un video pubblicato nelle scorse ore sul suo canale YouTube, infatti, Nothing ha mostrato le reaction dei suoi ingegneri e designer ai prodotti concept creati dalla community dei fan dell'azienda. Secondo alcune fonti estere come PhoneArena, proprio tra questi prodotti vi potrebbe essere il prossimo device targato Nothing in arrivo nel corso del 2023.

Tra i dispositivi mostrati troviamo le Nothing Head(1), delle cuffie a padiglione con l'iconico branding Nothing e l'interfaccia glifo che ha reso famoso (e amato dai fan) il Nothing Phone(1), il Nothing Watch(1), uno smartwatch che incorpora lo stile della compagnia di Carl Pei e che vanta uno chassis completamente trasparente, e uno smart speaker targato Nothing. Tutte novità che l'azienda potrebbe facilmente introdurre nei propri mesi sul mercato per ampliare il proprio ecosistema di prodotti.

Accanto a questi ultimi, poi, troviamo altre due proposte decisamente ambiziose: esse sono infatti il Nothing Book(1) e il Nothing Phone(2), rispettivamente un laptop semitrasparente con Windows 11 e uno smartphone di nuova generazione, questa volta con un look molto diverso dal predecessore e con una glyph interface quasi completamente rivista, questa volta sui toni del rosso.

Per ora, sfortunatamente, non ci sono ancora delle conferme ufficiali sui prossimi lanci della compagnia di Carl Pei ma, conoscendo le strategie di marketing dell'azienda, il video dei concept potrebbe contenere un teaser (o forse persino più di uno) dei prodotti in arrivo nei prossimi mesi.