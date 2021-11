Cosa lasciano le mosche quando si posano sul cibo? È davvero vomito? Scopriamolo

Quante volte vi sarà capitato, durante una scampagnata o un piacevole pranzo all’aperto, di essere circondati da uno sciame ronzante e fastidioso di mosche? Anche se di recente alcune mosche sono state chiamate con nomi di eroi Marvel, restano insetti alquanto molesti. Quando le osservate posarsi sul cibo vi siete mai chiesti cosa vi rilascino?

La maggioranza delle mosche non possiede una struttura buccale dotata di denti per masticare il cibo. Ciò comporta che, quando si posano su una pietanza lasciata incustodita, le mosche scernono succhi gastrici dalle loro estroflessioni buccali a forma di “aspirapolvere a ventosa”, grazie ai quali riescono a liquefare il cibo, digerendolo esternamente, per poi risucchiarlo agevolmente.

Un’altra caratteristica disgustosa di alcune mosche è quella di rigurgitare il cibo, assunto attraverso questa procedura di digestione esterna, per eliminare una parte della componente liquida ed occupare meno spazio nello stomaco.

Anche gli esseri umani hanno un meccanismo lontanamente affine, seppur esplicato internamente. Tutti noi siamo dotati di strutture dentali che ci permettono di triturare il cibo o strapparne pezzi e digerirlo agevolmente. Nella nostra bocca, però, nello specifico all’interno della saliva ,è presente un enzima, chiamato amilasi salivare, che attua una prima “digestione” del cibo, compattandolo nel bolo alimentare.

Tornando alle mosche, il loro palco di “attributi gustativi” non è, di certo, finito. Questi insetti, infatti, grazie a recettori posti sulle zampe, riescono ad “assaggiare” il cibo unicamente posandovisi sopra, senza la necessità di utilizzare la bocca. Questo comportamento è osservabile quando la mosca effettua il gesto di pulire le setole delle zampe, processo noto come toelettatura. In questo modo le “degustatrici” hanno una percezione migliore della pietanza.

Dopo aver analizzato i pittoreschi e rivoltanti meccanismi con cui le mosche si approcciano al cibo, potrebbe sorgere spontanea una domanda.

Il cibo su cui si posa una mosca andrebbe gettato via?

Per rispondere a questo quesito va considerato che, le abitudini alimentari delle mosche abbracciano un’ampia gamma di alimenti, materia organica e inorganica non proprio commestibile e salutare. Tra questi, infatti, troviamo cibo in decomposizione, escrementi e cassonetti della spazzatura. Una volta posatasi, la mosca trasporta con sé i microrganismi che proliferano su tali materie.

Ciò potrebbe esporre, il disattento di turno, ad una serie di agenti patogeni che possono causare malattie come colera e tifo, anche se va specificato che il rischio è concreto quando il tempo di contatto tra la mosca e le superfici è maggiore a pochi secondi. In tal caso, infatti, la probabilità di trasferimento è molto esigua, anche se non del tutto assente.

Ciononostante l’ideale sarebbe impedire alle mosche di posarsi sul cibo, coprendo quest’ultimo o utilizzando stratagemmi diversi come la temibile venere acchiappamosche, oppure lasciar fare al fungo parassita dal comportamento aberrante, che trasforma le mosche femmine in calamite zombie per maschi eccitati.