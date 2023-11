Cosa fare se i link non vanno su Instagram? Alcune possibili soluzioni

Dopo aver visto come porre un freno ai commenti aggressivi su Instagram, torniamo da voi con un'altra serie di suggerimenti per un problema che potreste incontrare durante la navigazione del noto social di Meta.

Stiamo parlando di una possibilità neanche troppo remota, ovvero che i link postati su Instagram non siano cliccabili o, peggio, che non funzionino affatto una volta cliccati.

Ebbene, il primo suggerimento è proprio quello di controllare bene il link inserito, soprattutto se l'avete fatto manualmente: può sempre capitare di commettere un errore di battitura soprattutto se andiamo troppo di fretta. Il suggerimento, quindi, è quello di utilizzare il classico metodo del copia-incolla per importare link sulla piattaforma, che siate su smartphone o su desktop.

In secondo luogo, occorre tenere a mente che esistono delle limitazioni ai link che si possono postare sul social e lo stesso Instagram potrebbe rendere non navigabili determinati contenuti esterni alla piattaforma.

In questo caso, la stessa società dovrebbe avvisare tramite popup circa l'inserimento di un link che viola i termini d'utilizzo per via di contenuti non ammessi.

Nel caso in cui non vi troviate in nessuna di queste casistiche, è possibile che sia la vostra app a presentare dei problemi. Per prima cosa consigliamo sempre di riavviare lo smartphone onde evitare che sia un difetto accumulato durante quella particolare sessione. In secondo luogo, potrebbe risultare efficace anche svuotare la cache di Instagram, un'operazione che richiede pochi secondi e che non comporta particolari perdite. In ultima battuta, verificate la presenza di aggiornamenti.