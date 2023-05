Cosa fare se il Mac non apre i PDF? Alcune possibili soluzioni

Dopo aver spiegato come ripristinare le connessioni di rete su Mac, oggi cerchiamo di affrontare una problematica contro cui qualcuno potrebbe sbattere la testa: l’apertura dei file PDF su Mac.

Potrebbe infatti capitare che il vostro MacBook, iMac o Mac Mini non apra per qualsiasi motivo i file PDF, un’estensione associata spesso a documenti importanti. Cosa fare quindi?

Se avete fatto doppio click sul file ma non avete ricevuto la risposta che speravate, significa che un’altra app potrebbe essere stata impostata come predefinita per aprire il file. A questo punto la prima cosa che potete fare è cliccare col tasto destro sul file e quindi dal menù “Apri con” selezionare “Anteprima”. In questo modo il file dovrebbe aprirsi subito. Chiaramente, nel menù in questione potrebbero essere presenti anche altre app come Acrobat o qualche altra applicazione scaricata, che supporta tale file.

Se tale sistema funzione evidentemente l’applicazione di default che avete impostato non supporta i file PDF. Il Mac potrebbe chiedervi di impostarla come app di default, basterà cliccare sul pulsante “Ok” ed il gioco è fatto.

Ovviamente, fate anche in modo che il file sia stato scaricato e che il download non sia ancora in corso. Alternativamente, provate a riavviare il Mac per essere certi che tutto sia apposto.