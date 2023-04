Cosa fare se il Mac non vede la stampante? Alcune soluzioni

Vi abbiamo già spiegato cosa fare se il Macbook si accende da solo, ma tanti sono i problemi comuni per i desktop e laptop di Cupertino in cui i nuovi utenti possono incappare durante i primi utilizzi di macOS. Oggi, per esempio, vi mostriamo cosa fare se il Mac o Macbook non vede la vostra stampante.

Una pagina del supporto Apple viene in nostro aiuto, spiegandoci come gestire il problema. Il caso più semplice è quello in cui la stampante è collegata via cavo al Mac o Macbook in vostro possesso: se il dispositivo non viene "visto" dal PC ed è regolarmente acceso, il problema dovrebbe trovarsi nel cavo di collegamento. Assicuratevi che sia connesso correttamente e che non sia rotto!

Se invece avete collegato Mac e stampante in wireless, la prima cosa da fare è assicurarvi di aver utilizzato la stessa rete per entrambi e che la connessione di rete funzioni. Inoltre, se la vostra rete presenta più stampanti e scanner, verificate di aver scelto il dispositivo corretto a cui collegarvi, controllando il nome di rete del device.

L'ultima possibilità, nel caso in cui la stampante sia collegata via USB al Mac, è quella di cliccare sul tasto "Apple" in alto a sinistra nella barra principale del PC, da qui aprire le Impostazioni di sistema e cercare "Stampanti e Scanner": se il dispositivo è fisicamente collegato al desktop o al laptop ma non appare in questo sotto-menu, probabilmente il problema risiede nella stampante, che potrebbe persino essere da sostituire.

Esistono infine alcune stampanti che usano la connessione Bluetooth al posto di quella wireless o del Wi-Fi per connettersi al PC: in questo caso, troverete i device nel sotto-menu "Bluetooth" delle Impostazioni di sistema del vostro Mac o Macbook, come se si trattasse di un paio di cuffie o di una tastiera wireless. Se il dispositivo compare nel menu ma non funziona, potrebbe bastarvi una semplice dissociazione e un nuovo pairing del device al PC; se invece non dovesse esserci alcun segnale della stampante, quest'ultima potrebbe essere malfunzionante.