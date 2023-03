Cosa fare se il Mac si scarica velocemente? Novità che potreste non conoscere

Le batterie dei dispositivi d'elettronica sono soggette ad usura con il passare dei cicli di ricarica, e nonostante le ottimizzazioni nemmeno i MacBook sono indenni da questa problematica. Quali contromisure adottare quindi in caso si degrado improvviso delle performance della propria batteria?

Ovviamente, tutto dipende dalle applicazioni utilizzate, ed in questa nostra analisi ne andremo ad affrontare diverse.

Partendo dal browser, di recente Chrome ha introdotto una nuova modalità per il risparmio energetico, a cui si accede tramite il pannello "Rendimento" dal menù impostazioni. Qui potete scegliere di abilitare il risparmio di memoria che libera la memoria delle schede non attive, e di mantenere i siti sempre attivi. A ciò si aggiunge anche la possibilità di attivare il risparmio energetico a seconda delle proprie esigenze, per consentire al browser di limitare l'attività in background e gli effetti visivi.

Di recente anche Telegram ha introdotto una modalità a risparmio energetico attivabile direttamente dalle impostazioni. Di default è disattivata, ma abilitandola si può personalizzare a seconda delle esigenze: l'applicazione di messaggistica istantanea permette di disabilitare varie opzioni.

A queste si aggiungono i consigli di Apple che garantiscono comunque un risparmio e guadagno dell'autonomia. Il produttore ad esempio consiglia di attivare il risparmio energetico, di uscire dalle app non usate e di disconnettere qualsiasi accessorio (come gli hub esterni).