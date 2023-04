Cosa fare se il Macbook si accende da solo? Ecco come risolvere il problema

Ormai il salto ai chipset Apple Silicon è quasi completo, e non sembra esserci mai stato un momento migliore per passare da un PC Windows a un Mac. Alcuni utenti, però, hanno scoperto che il proprio Macbook si accende da solo, oppure si "risveglia" dalla modalità risparmio energetico da solo. Ecco come risolvere il problema.

Tutti i Macbook lanciati dal 2016 in poi si accendono in automatico quando vengono aperti, anche se sono stati spenti o messi in modalità riposo in precedenza. Per alcuni utenti, questa feature potrebbe essere frustrante, ma non può essere disattivata sui Macbook più recenti, specie su quelli lanciati dopo il "salto" ad Apple Silicon. Insomma, se volete che il vostro laptop resti spento anche dopo averlo aperto, non sembra esserci nulla da fare per voi.

Tuttavia, ci sono altri motivi che potrebbero causare un'accensione indesiderata del vostro laptop. Uno, per esempio, è un pulsante della tastiera malfunzionante: se un tasto resta premuto per errore, infatti, esso può impedire l'attivazione della modalità risparmio energetico (o sleep mode, che dir si voglia), tenendo acceso ad oltranza il portatile e drenandone la batteria.

Un'altra possibile causa dei vostri problemi potrebbe trovarsi nelle Impostazioni del dispositivo. Aprite queste ultime e recatevi nel sotto-menu dedicato alla Batteria: da qui, aprite "Opzioni" e disattivate "attiva per l'accesso alla rete", oppure attivatelo solo quando il Macbook si trova in carica. In questo modo, il vostro laptop non si "sveglierà" da solo ad ogni cambio di rete.

Se il problema persiste, la causa potrebbe essere un aggiornamento in attesa di essere scaricato o installato: forzate il download e l'installazione e il problema dovrebbe risolversi da solo. Già che ci siete, fate altri due controlli lato software! Il primo riguarda le vostre cuffie Bluetooth: quando le collegate al PC, infatti, potrebbero "svegliarlo" automaticamente. Per evitarlo, andate sulle impostazioni del Bluetooth, cliccate sulle vostre cuffie e selezionate "Se è stato connesso per ultimo" nella sotto-sezione "Connetti al Mac".

L'altro semplice controllo software, invece, riguarda le notifiche in arrivo a schermo spento sul vostro laptop. Recatevi nelle Impostazioni e poi nel sotto-menu "Notifiche": qui, se il vostro device si accende da solo di frequente, disattivate i toggle "Consenti le notifiche quando lo schermo è in stop" e "Consenti le notifiche quando lo schermo è bloccato". Se avete appena acquistato un dispositivo di Cupertino, inoltre, potreste trovare utile la nostra mini-guida sulla modifica dei file PDF su Mac.