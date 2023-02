Cosa sono queste macchie bianche sulle unghie? Ecco la verità

Le unghie negli esseri umani si sono evolute con il passare dei secoli ed oggi la loro utilità è nota: fungono da barriera protettiva che aiuta a tenere lontani virus e batteri. Vi sarà capitato di osservare delle piccole macchie bianche su questi "accessori evolutivi", ma cosa sono? E per quale motivo si verificano? Ecco cosa dice la scienza.

La maggior parte delle volte queste piccole macchie bianche - chiamate tecnicamente "leuconichia" - non sono altro che il risultato di traumi o lesioni di natura banale. Altre volte, invece, potrebbero mostrarvi la presenza di traumi, malattie su base immunitaria, disturbi metabolici, infezioni e malnutrizione.

In particolare, le macchie bianche sono tipicamente causate da un trauma indicativo di un danno al letto ungueale o al tessuto molle di colore rosato sotto la parte dura dell'unghia. I lividi potrebbero essere stati causati dall'urto del dito su una superficie dura o dal vizio di mangiarsi le unghie. Generalmente quest'ultime scompaiono man mano che l'unghia cresce e dovrebbero scomparire completamente in circa 8 mesi.

Anche una manicure eccessiva può fare più male che bene, in quanto può danneggiare la matrice dell'unghia con conseguenti macchie bianche. Gli esperti non respingono l'idea che la leuconichia sia causata da carenze minerali, come ad esempio zinco, ma questo è solo un caso abbastanza raro. In caso sia certo che non si tratti di un trauma, potrebbe essere utile indagare con il tuo medico o dermatologo sulla questione.