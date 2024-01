Ecco cosa mangerà la gente su Marte e siamo sicuri non piacerà a molti

Una delle sfide principali su Marte è garantire un'alimentazione adeguata agli astronauti. Secondo una recente ricerca, la risposta potrebbe sorprendere molti amanti della carne: un'insalata vegetariana. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature da Global Fishing Watch, è il risultato di un lavoro di squadra di ricercatori.

Gli astronauti hanno esigenze uniche in termini di cibo; bruciano più calorie nello spazio e, a causa dell'effetto della microgravità sulle loro ossa, richiedono più calcio rispetto a chi vive sulla Terra. Con queste conoscenze, il team ha valutato 10 diversi pasti spaziali, considerando fino a 102 diverse colture, basandosi su due fattori principali.

Il primo era quanto bene la particolare combinazione di cibi potesse soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di un astronauta maschio, minimizzando al contempo l'acqua richiesta per coltivare gli ingredienti del pasto. Il secondo era la sostenibilità: quanto fertilizzante, tempo e spazio erano necessari per la crescita delle colture? Le parti non edibili del cibo potevano essere riciclate?

Sebbene il team abbia testato sia pasti vegetariani che onnivori, il vincitore di questa edizione molto particolare di Masterchef è stata una combinazione vegetariana, composta da soia, semi di papavero, orzo, cavolo riccio, arachidi, patate dolci e/o semi di girasole. Nonostante non fornisca tutti i micronutrienti di cui un astronauta ha bisogno, i ricercatori suggeriscono che un integratore sia capace di compensare questa mancanza.

Oltre alla sostenibilità e alla nutrizione, è importante anche considerare il gusto di un pasto spaziale: se un astronauta dovesse mangiarlo regolarmente per diversi anni, probabilmente preferirebbe che non avesse un sapore terribile. Così, i ricercatori hanno trasformato la combinazione di cibi in un'insalata e l'hanno data a un gruppo di focus composto da due uomini e due donne qui sulla Terra per provarla (e si mangerà persino la pasta italiana!).

I critici volontari dell'insalata spaziale hanno dato recensioni piuttosto buone; uno l'ha persino paragonata a un'insalata gourmet, mentre un altro ha detto che "non gli dispiacerebbe mangiarla tutta la settimana come astronauta". Un partecipante allo studio ha avuto bisogno di una seconda ciotola per essere convinto che gli piacesse, o forse stava solo approfittando del cibo gratuito. Nonostante il feedback positivo, i ricercatori ritengono che ci sia ancora spazio per miglioramenti.