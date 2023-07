Cosa mangeranno gli astronauti nello spazio? Creato nuovo campo di ricerca

Un nuovo campo di ricerca sta prendendo piede, con l'obiettivo di rivoluzionare il modo in cui gli astronauti si alimentano durante le missioni spaziali di lunga durata. Questo campo, noto come neurogastronomia, esplora la complessa interazione tra il cervello umano, il cibo e le percezioni sensoriali che ne derivano.

Questo è un approccio che avrà forse un impatto significativo non solo sulla salute fisica degli astronauti, ma anche sulla loro salute mentale. Lo sforzo è portato avanti dal cuoco Bob Perry dell'Università del Kentucky, che in collaborazione con l'iniziativa Humanity in Deep Space, sta cercando di creare una ricetta per l'alimentazione e la nutrizione durante le missioni spaziali di lunga durata.

"Una delle principali preoccupazioni è l'impatto psicologico sugli astronauti durante le missioni spaziali di lunga durata", ha affermato Perry. "Attraverso la ricerca pionieristica e gli esperimenti di volo, la neurogastronomia esplora varie aree affascinanti."

Per farvi capire, un viaggio da Marte alla Terra richiederebbe circa sette mesi andata e sette mesi al ritorno, con gli astronauti che dovrebbero trascorrere circa un anno sulla superficie marziana. Ciò significa che gli esploratori del Pianeta Rosso potrebbero trascorrere tra i due e i tre anni lontano dalle comodità di casa.

"Comprendere la relazione tra il cervello, l'intestino e gli effetti del volo spaziale a lungo termine è fondamentale", ha aggiunto Kris Kimel, membro fondatore di Humanity and Deep Space. "Coltivare il cibo durante il viaggio diventa una necessità."

Un altro aspetto critico della ricerca sul cibo per astronauti è capire come l'ambiente di microgravità dello spazio influenzi il processo digestivo e le comunità di microorganismi che vivono nello stomaco, il microbioma dell'intestino.