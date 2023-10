Ecco cosa stavano mangiando i passeggeri del Titanic prima del disastro

Purtroppo, conosciamo tutti la tragica storia: nel suo viaggio inaugurale, avvenuto nel 1912, il RMS Titanic salpò da Southampton per dirigersi a New York ma, dopo 4 giorni di viaggio, il transatlantico urtò un iceberg nell’Atlantico settentrionale, subendo uno squarcio nello scafo.

La storia del Titanic è stata proposta in numerosissime salse, da film pluripremiati, a opere teatrali, libri e giornali; tuttavia, poche fonti raccontano delle sofisticate strutture culinarie che trasportava la nave, in cui venivano preparati più di 6.000 pasti al giorno.

La cucina principale serviva i passeggeri di prima e seconda classe, ma vi erano anche una macelleria, una panetteria, cucine per le verdure, 19 forni e spazi per i servizi in porcellana e in argento.

Tra le leccornie proposte vi erano il pâté de foie gras, pesche in gelatina di chartreuse e budino di Waldorf. Le cene dei ricchi potevano arrivare fino a 13 portate, ognuna accompagnata da un diverso vino e potevano durare quattro o cinque ore. Probabilmente, alcuni di questi piatti erano disponibili anche ai passeggeri di seconda classe, ma gli abbinamenti di vino erano con ogni probabilità più umili. Alla terza classe erano destinati zuppa di verdure, arrosto di maiale con salvia e cipolle, panini con uvetta, patate bollite, stufati e pane appena sfornato.

Arriviamo quindi alla domanda clou, cosa mangiarono i passeggeri dell’inaffondabile Titanic poche ore prima del naufragio?

Grazie a un menu di prima classe recuperato dopo il disastro, sappiamo che agli ospiti più ricchi, la sera del 14 aprile 1912, furono servite ostriche crude e antipasti assortiti, seguiti da una scelta tra consommé Olga (una zuppa di brodo di vitello aromatizzata con midollo di storione) o crema di orzo. Successivamente, vi era un salmone atlantico leggermente scottato, condito con una ricca salsa mousseline. Al quarto e quinto step di questa epica cena, i passeggeri potevano sfiziarsi con sautè di pollo alla lionese, filet mignon Lili, anatra arrosto con salsa di mele, agnello aromatizzato alla menta e controfiletto di manzo con patate chateau. Per contorni, invece, vi erano crema alle carote, riso bollito, patate parmentier e piselli verdi.

Se non vi è ancora venuta una crisi alla lettura di questo programma, potete fare una pausa con un bel “punch romaine” (una miscela di vino, champagne e rum), un po’ come facevano i commensali del Titanic a metà cena. La sontuosa serie riprendeva con un piccione con crescione, asparagi freddi e altro pâté de foie gras.

Per dessert, erano incluse pesche in gelatina di chartreuse, éclair al cioccolato e alla vaniglia e gelato francese; per poi concludere con formaggi, noci e frutta. Al termine di questo racconto, equiparabile alla Cena di Trimalcione, venivano offerti sigari, caffè e liquori.

Che esperienza!