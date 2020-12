Cosa mangiano le lumache? Anche loro hanno dei denti?

Sicuramente sono molti i dubbi più piccoli che potrebbero affliggere molti di voi sulle creature di questa Terra. Dopo aver appurato che anche i pesci dormono e aver capito cosa si trova all'interno della gobba di un cammello, oggi toglieremo un altro grande dubbio: anche le lumache hanno dei denti?

Dimentichiamoci della comune concezione dei denti umani e la risposta è affermativa: possono avere tra 1.000 e 12.000 "denti". "La maggior parte delle specie di lumache ha una lingua simile alla nostra, tranne per il fatto che la loro è ricoperta da file e file di minuscoli denti", spiega il dott. Gordon Port, docente presso l'Università di Newcastle.

Mentre mangia, la piccola e lenta creatura utilizzerà - in pratica - la sua lingua dentata raschiando via le parti più morbide del cibo. I loro denti - come una lima - vengono normalmente consumati da questa loro azione, per questo motivo vengono sostituiti regolarmente dopo essere stati "utilizzati" un paio di volte.

Un'altra domanda viene adesso: di cosa si nutrono le lumache? "Mangiano praticamente qualsiasi materia organica, principalmente di notte", continua Port. "Alcune lumache sono specializzate e avranno la tendenza a mangiare giovani piante morbide o alghe. E alcune specie, come la Natica seychellium, sono anche note per mangiarsi a vicenda. Soprattutto, qualsiasi materia in decomposizione andrà bene".