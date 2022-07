Cosa mangiano le volpi? Non lo immagineresti mai... ed è disgustoso

Uno studio internazionale, pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution, ha analizzato la dieta delle volpi rosse nelle Highlands scozzesi, scoprendo come le feci dei cani siano una parte significativa della loro dieta. Questa è la prima volta che una tale abitudine sia mai stata rilevata in tutto il mondo.

La ricerca è una importante collaborazione tra scienziati della School of Biological Sciences dell'Università di Aberdeen, il Laboratory of Alpine Ecology dell'Università delle Alpi di Grenoble, Forestry and Land Scotland e Cairngorms Connect.

La scoperta di questa "strana" abitudine coprofaga altera la nostra comprensione di come il comportamento delle volpi (almeno di quelle che vivono nelle pinete dei Cairngorm) sia interessato dalle visite di persone e dei loro animali domestici.

I ricercatori hanno scoperto che le feci dei cani hanno un contenuto calorico simile a quello delle normali prede delle volpi ma, ovviamente, sono molto più facili da "trovare" e vengono quindi consumate soprattutto quando le prede selvatiche scarseggiano.

Inizialmente lo studio si era proposto di studiare la dieta di volpi e martore (un particolare mammifero della famiglia Mustelidae), per cercare di capire meglio come questi due predatori coesistano, nonostante abitudini alimentari molto simili, ed il loro impatto sulle prede.

Non c'è quindi da meravigliarsi dello stupore suscitato negli scienziati alla scoperta dei risultati, soprattutto in Cristian Navarro, ricercatore della School of Biological Sciences dell'Università di Aberdeen e coautore dello studio.

"Il fatto che le volpi consumino le feci di cane nelle quantità che abbiamo trovato non ha precedenti. È noto che i conigli ed altre specie affini consumino le proprie feci, ma l'assunzione di quelle di un'altra specie è stato raramente documentato e probabilmente rappresenta una scoperta a lungo trascurata tra gli animali selvatici", ha affermato entusiasta.

"Questo fenomeno non sarebbe rilevabile attraverso i metodi tradizionali di studio, ma utilizzando tecniche basate sul DNA la nostra ricerca ha rivelato per la prima volta questa interazione, portando ad importanti domande su come le attività umane stanno influenzando la fauna selvatica", ha aggiunto Navarro. D'altronde le volpi rosse di stanno già evolvendo per la vita in città.

Il professor Xavier Lambin, coautore dello studio, ha però raccomandato prudenza: "Questa abitudine particolare non è del tutto positiva. Infatti, la disponibilità di feci canine, ed il loro consumo da parte degli animali selvatici, crea rischi di trasmissione di malattie e parassiti e l'introduzione di nuovi agenti patogeni".

Rimanendo in tema, tempo fa una volpe aveva rubato oltre 100 scarpe in un quartiere di Berlino.