Cosa mangiavano gli abitanti del nostro pianeta 65.000 anni fa? Uno studio ce lo mostra

Un team di archeologi ha recentemente recuperato detriti di carbone da antichi focolari di cottura all'interno del sito archeologico di Madjedbebe, di Mirarr, situato nel nord dell'Australia. Questi avanzi carbonizzati vecchi 65.000 anni potranno essere utili agli addetti ai lavori per capire l'alimentazione degli antichi uomini.

Il carbone è stato analizzato mediante microscopia ottica ad alta potenza e microscopia elettronica a scansione per capire a quali specie vegetali appartenesse un tempo la materia. Il metodo ha identificato almeno 10 alimenti vegetali, tra cui una serie di frutti simili a prugne e "pere selvatiche", noci di pandano, due tipi di gambo di palma, tre tipi di radici e tuberi vegetali (tra cui una specie acquatica).

"I primi australiani avevano una grande conoscenza botanica e questa era una delle cose che permetteva loro di adattarsi e prosperare in questo nuovo ambiente", afferma Anna Florin, archeobotanica dell'Università del Queensland in Australia. "Sono stati in grado di garantire l'accesso a carboidrati, grassi e persino proteine ​​applicando queste conoscenze, nonché l'innovazione tecnologica e il lavoro, alla raccolta e alla lavorazione di alimenti vegetali australiani".

I primi australiani aborigeni arrivarono nel luogo almeno 65.000 anni fa dopo aver navigato attraverso le isole del sud-est asiatico fino al supercontinente preistorico di Sahul (che comprendeva l'Australia continentale, la Tasmania e la Nuova Guinea). Madjedbebe potrebbe non essere molto conosciuto al di fuori dell'Australasia, ma ha avuto un ruolo incredibilmente importante nella storia degli umani. "Madjedbebe continua a fornire spunti sorprendenti sullo stile di vita complesso e dinamico dei primi aborigeni australiani", ha affermato infine il direttore degli scavi, il professor Chris Clarkson dell'Università del Queensland.