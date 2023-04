Cosa mangiavano le creature come il mostro di Loch Ness?

Grazie ad un team di scienziati dell'Australian National University (ANU) e dell'Australian Museum Research Institute (AMRI), ed alla potenza dei raggi X, ora sappiamo di più sulla dieta di un'affascinante creatura preistorica, un plesiosauro come il famoso "Nessie", che viveva nelle acque australiane tra il Triassico ed il Giurassico.

I ricercatori hanno utilizzato scansioni micro-TC per esaminare all'interno dei resti fossilizzati dello stomaco di questo antichissimo rettile marino, così da poterne determinare la dieta, o almeno il suo ultimo pasto prima di morire.

Gli studiosi, infatti, all'interno dell'intestino di Eric (questo il nome dato al plesiosauro), sono stati in grado di trovare ulteriori 17 vertebre di pesce precedentemente non rilevate, confermando come la sua dieta consistesse principalmente di pesce.

I risultati, che non sono affatto banali, potrebbero aiutare gli scienziati a saperne di più sulla storia evolutiva di organismi estinti, nonché aiutare a prevedere come potrebbe essere il futuro per la nostra vita marina.

Secondo i ricercatori, questo nuovo studio, pubblicato sulle pagine di Alcheringa: An Australasian Journal of Paleontology, dimostra la possibilità di utilizzare con successo i raggi X per ricostruire le diete di altri organismi estinti che abitavano la Terra centinaia di milioni di anni fa.

Il Dott. Joshua White, della ANU Research School of Physics e dell'AMRI, ha spiegato: "Studi precedenti avevano già esaminato la superficie esterna dello scheletro opalizzato di Eric. Un approccio difficile e limitante poiché i contenuti dello stomaco fossilizzato sono rari da trovare e ce ne possono essere altri nascosti sotto la superficie che sarebbero quasi impossibili da vedere per i paleontologi senza distruggere il fossile stesso".

"La nostra ricerca, invece, ha utilizzato i raggi X per aiutarci a vedere il contenuto dello stomaco dell'animale con dettagli mai visti prima, inclusa la ricerca di lische di pesce nel suo intestino. È la prima volta, almeno in Australia, che viene impiegata questa metodica per studiare il contenuto instestinale di un rettile marino preistorico", ha aggiunto.

Com'è possibile immaginare, il vantaggio dell'utilizzo dei raggi X per studiare questi animali preistorici è che non danneggia il fossile, il che è incredibilmente importante quando si ha a che fare con esemplari preziosi e delicati come lo stesso Eric.

Ricordiamo come questo particolare plesiosauro sia scoperto per la prima volta nel lontano 1987, nelle miniere di opale a Coober Pedy nell'Australia Meridionale e, se siete curiosi di ammirarlo, è attualmente in mostra presso l'Australian Museum di Sydney.

