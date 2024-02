Cosa sono i micropagamenti automatici su Google Chrome? Possibile novità

In attesa di scoprire in che modo l'IA Gemini potrà essere utilizzata su Google Chrome, il team di sviluppo di Chromium ha annunciato i prossimi obiettivi da raggiungere per la spina dorsale del popolare browser web.

Si parla già da tempo, infatti, dell'idea di offrire un sistema di microtransazioni su Chrome attraverso sistemi automatizzati e al tempo stesso sicuri. Nello specifico, i dev di Chromium starebbero utilizzando le API Open Payments per questo scopo, uno standard basato su HTTP che utilizza il protocollo GNAP (Grant Negotiation and Authorization Protocol) per il controllo dei permessi delle applicazioni connesse al proprio portafogli.



L'obiettivo è quello di ottenere un primo sistema di Web Monetization che consenta di rendere più sostenibile la produzione di contenuti web senza per questo doversi affidare in maniera massiccia - e spesso invasiva e compromettente per l'esperienza di navigazione - alle pubblicità.

Attraverso questo sistema, dovrebbe diventare enormemente più semplice portare a termine dei pagamenti elettronici tramite browser con un livello di interazione minimo su tutti quelli basati su Chromium, vale a dire Chrome, Edge, ma anche Opera e Brave, permettendo alle realtà che ne hanno bisogno di poter chiedere in maniera semplice e veloce un contributo alla loro community e ai fruitori di contenuti testuali o multimediali, il tutto mantenendo al contempo anche un buon livello di sicurezza.