Cosa fare se il Microsoft Store non funziona su Windows 11? Alcune opzioni

Dopo avervi mostrato alcune possibili soluzioni se il controller Xbox non funziona su PC, è arrivato il momento di analizzare le opzioni a nostra disposizione se il problema è, invece, il Microsoft Store su Windows 11.

Ci sono diverse ragioni per cui il Microsoft Store potrebbe non funzionare correttamente. La prima è quella di verificare il corretto stato della connessione di rete e che la data e l'ora di sistema siano corrette, in modo tale che la sincronizzazione con lo Store possa essere stabilita. Per farlo, andate sulle Impostazioni > Data/ora e lingua e alla voce Data e ora scegliete la funzione Sincronizza per allinearvi ai server Microsoft.

Un'altra possibilità è che vi siano aggiornamenti da eseguire che ne limitano le funzionalità: aprite il Microsoft Store e andate sulla Raccolta (l'icona a forma di libri in basso a sinistra). Dalla pagina seguente, premete il tasto Recupera aggiornamenti e attendete la fine del processo.

Arrivati a questo punto, provate con il ripristino dell'applicazione Microsoft Store. Per farlo, aprite le Impostazioni di sistema e andate alla voce App. Adesso andate su App Installate e cercatelo nella lista. Qualora non comparisse, lo troverete invece in Sistema > Componenti di Sistema. Premete sui tre puntini, cliccate su Opzioni avanzate e provate in prima battuta con l'opzione Ripristina. Qualora non bastasse, provate anche Reimposta, che però rimuoverà i vostri dati dallo store e dovrete effettuare di nuovo il login.