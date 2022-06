Ecco cosa sono le misteriose cupole Gruithuisen che studierà la NASA

La NASA, oltre a ritornare sul nostro satellite con la missione Artemis, ha intenzione di esplorare alcune delle caratteristiche più particolari del corpo celeste. Uno degli obiettivi è esplorare le misteriose cupole Gruithuisen, caratteristiche geologiche che hanno perplesso gli scienziati per anni.

"Due studi selezionati affronteranno importanti questioni scientifiche relative alla Luna", ha affermato nel comunicato stampa Joel Kearns, vice amministratore associato per l'esplorazione presso la direzione della missione scientifica della NASA. "Il primo studierà i processi geologici dei primi corpi planetari che sono conservati sulla Luna indagando su una rara forma di vulcanismo lunare. Il secondo studierà gli effetti della bassa gravità lunare e dell'ambiente di radiazione sul lievito".

In particolare saranno il Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer (Lunar-VISE) e il Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications (LEIA) a studiare il corpo celeste (ma non saranno gli unici rover). Il primo veicolo esplorerà la sommità di una delle cupole Gruithuisen nel corso di 10 giorni per scoprire come si siano formate.

Cosa sono le cupole Gruithuisen? Un vero e proprio mistero spaziale. Si è a lungo sospettato che queste cupole fossero formate da un magma ricco di silice, di composizione simile al granito. "Il vero mistero è capire come potrebbero formarsi tali magmi silicici sulla Luna. Sulla Terra, i vulcani silicici si formano tipicamente in presenza di due ingredienti: acqua e tettonica a placche. Senza questi ingredienti chiave sulla Luna, come si sono formate le cupole Gruithuisen?"

Le missioni Artemis vogliono scoprire proprio questo!